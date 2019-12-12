مصر | "الداخلية" تُشارك الأطفال ذوي الإعاقة الاحتفال بأعياد الطفولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تُشارك الأطفال ذوي الإعاقة الاحتفال بأعياد الطفولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يومًا ترفيهيًا لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور، بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الإحتفال بأعياد الطفولة، تم خلاله تقديم عدة فقرات ترفيهية.. وكان فى إستقبال الأطفال عددٍ من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، حيث تم قضاء يومًا معهم وتقديم الهدايا لهم.

وكان لتلك الزيارة أثرًا طيبًا فى نفوس الأطفال والمشرفين وأولياء الأمور لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى الفعاليات والأنشطة الإنسانية، والذين وجهوا الشكر لرجال الشرطة لحرصهم على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسورالتواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وحرصًا من وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الإحتفال بأعياد الطفولة (نوفمبر 2019) وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال لاسيما من ذوى الإعاقة.