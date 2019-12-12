مصر | مدير المرور يوجه بتكثيف الخدمات بالطرق السريعة ومتابعة حركة سير السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المرور يوجه بتكثيف الخدمات بالطرق السريعة ومتابعة حركة سير السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بتكثيف الخدمات المرورية والإرتكازات الأمنية والأقوال الثابتة والمتحركة، على جميع الطرق الصحراوية، والسريعة الرابطة بين المحافظات، فضلا عن تأمين الرحلات من القاهرة والجيزة إلى الأقاليم اليوم الخميس.

وأكد مدير المرور على رصد كافة المخالفات المرورية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة أي أعطال وتسيير حركة المرور بالطرق والمحاور.

وحرص مدير المرور على متابعة حركة سير السيارات وسحب الكثافات المرورية بالطرق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور.