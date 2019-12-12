أخبار مصر | سقوط لوحة إعلانية كبيرة في العجوزة بسبب الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط لوحة إعلانية كبيرة في العجوزة بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت قبل قليل، لوحة إعلانية كبيرة، بإحدى شوارع حي العجوزة، نتيجة شدة الرياح وهطول الأمطار عليها، دون وقوع خسائر أو سقوطها على أحد من المارة.

وقام اللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة بمتابعة رفع شاسية اللوحة من جانب أفراد الشارع الميداني، كما تفقد العناني عملية شفط الأمطار التي شهدتها أحياء الجيزة والقاهرة منذ الصباح الباكر.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية والتواجد في الشارع على مدار اليوم لمواجهة سقوط الأمطار والعمل على إزالتها.

