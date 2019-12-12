أخبار مصر | محافظ القاهرة يوجه برفع حالة الاستعداد بالعاصمة للسيطرة على الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوجه برفع حالة الاستعداد بالعاصمة للسيطرة على الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بلاعات الامطار للتأكد من قيامها بتصريف اية كمية متوقعة من الامطار.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ آو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاَ، وتمركزها مدعمة بفرق انقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة اى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

كما شدد على مواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.