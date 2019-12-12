أخبار مصر | وفد الآلية الأفريقية في زيارة لـ"التضامن" للتعرف على آلية حماية الفئات المهمشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد الآلية الأفريقية في زيارة لـ"التضامن" للتعرف على آلية حماية الفئات المهمشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، نيابة عن غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي يزور مصر حاليًا للتعرف على الخطوات التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي لحماية الفئات المهمشة بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة والذي تنعكس آثاره على تلك الفئات.

وقامت القباج خلال الاجتماع باستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المتكاملة التى تقدم لهم بهدف التركيز على الاستثمار فى البشر وتمكنهم من الخروج من دائرة الفقر ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع.

وحرصت القباج على إبراز أهمية دور المجتمع المدنى فى استكمال مسيرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي

كما استعرضت القباج برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه الوزارة منذ عام2015، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى ضم برنامجي الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة ليكون لدينا برنامج دعم نقدي واحد ينظمه قانون جديد‪متوقع ‬إصداره في يناير 2020.

كما أشارت إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وصل إلى حوالي 14 مليون مواطن ضمن قاعدة بيانات مسجل فيها حوالى 28،5 مليون مواطن متقدم للحصول على دعم نقدى.

كما أشارت إلى الخدمات التي قامت بها الوزارة مؤخرًا لذوي الإعاقة ساهمت فى بناء جسر تواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذ شراكة جيدة مع مؤسسات الإعاقة والمجلس القومى لشئون الإعاقة مما ساهم فى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كما قامت الوزارة بإصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة كمرحلة أولى والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، وذلك للحصول على كافة الحقوق التى اقرها القانون من الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والتأهيلية والترويحية وغيرها من الخدمات.

كما استعرضت القباج أيضا حزمة البرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة منها برنامج سكن كريم الذي يستهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية من خلال اعادة تأهيل المنازل وتحسين البنية التحتية بها ومد وصلات منزلية للصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وبرنامج 2كفاية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة للحد من الزيادة السكانية وبرنامج مودة الذي يعمل على الحد من نسب الطلاق في مصر من خلال توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج.

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كما أكدت أيضًا القباج خلال عرضها على الأهمية التي توليها الوزارة للمرأة والخدمات التي تقدم لحماية السيدات والفتيات المعرضات للعنف من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة وصولا إلى التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقد تم إبراز النقلة التى أحدثتها الوزارة فى مجال ميكنة الخدمات وإدارة قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتعزيز آليات الشفافية والمساءلة بالوزارة ولتحسين متابعة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

وفي خلال اللقاء استعرضت دينا عبد الوهاب مستشار الوزيرة للطفولة المبكرة، البرنامج القومي للتنمية الطفولة المبكرة والذي يعمل على تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة في دور الحضانة من خلال طرح التعلم من خلال اللعب، حيث يولي البرنامج أهمية للطفل من 0-4 سنوات من الناحية الصحية والتعليمية.

كما عرضت شيرين علام مستشار الوزير لتطوير الصناعات الحرفية، مشروع الأسر المنتجة الذي يعد من أقدم مشروعات الوزارة حيث بدأ لأول مرة عام ١٩٦٤ ويهدف إلى رفع الإمكانات الاقتصادية لأفراد الأسرة وتحسين ظروف معيشتهم وذلك من خلال تدريبهم وإقراضهم وتنمية مهاراتهم في الصناعات التقليدية من خلال استغلال الموارد الطبيعية والبيئية.

وقد أعرب أعضاء وفد الآلية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الوضع الاجتماعي للفئات المهمشة والخدمات المتعددة التي تقدمها الوزارة.

جدير بالذكر أن الآلية الإفريقية لمواجهة النظراء هي مبادرة أفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الافريقية وفي مقدمتهم مصر وهي تهتم بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد في القارة الإفريقية.

ويقوم الفريق خلال زيارته لمصر بعملية المراجعة لتقرير التقييم الذاتي الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية تمهيدًا لعرضه على القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في فبراير 2020 للاستفادة من التجارب الناجحة للدول ودعم جهود تلك الإصلاحات.