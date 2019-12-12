أخبار مصر | عودة حركة القطارات بالخط الأول للمترو إلى طبيعتها فى الاتجاهين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة حركة القطارات بالخط الأول للمترو إلى طبيعتها فى الاتجاهين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول فى الاتجاهين حلوان المرج الجديدة بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن اهتزاز بالشبكة الكهربائية بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان نتيجة لسقوط أمطار غزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وأكد في بيان صحفي، أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد للعمل على إزالة اى اعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية، معلنا أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام فى الاتجاهين.