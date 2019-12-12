أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة ومدينة زويل لدعم الطلاب المتفوقين

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وقع بيت الزكاة والصدقات المصري، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

وقال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري خلال توقيع البروتوكول، إن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ورعاية الطلاب المتفوقين، وخاصة غير القادرين، وذلك لتوفير البيئة المحفزة التي تساعدهم على المساهمة الفعالة في فتح آفاق جديدة للمستقبل، ومواكبة متطلبات العصر للنهوض بهذا الوطن.

وأكد النحاس أن هناك دافع كبير للتعاون مع مدينة زويل لكونها جامعة تعليمية غير تقليدية تطبق المعايير الدولية لجودة التعليم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على بناء نهضة حقيقية في مصر.

ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المُشترَك بين الجانبين لدعم الطلاب المتفوقين علميًا من مستحقى الدعم من بيت الزكاة من خريجي الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية، تقديرًا لتميزهم وتفوقهم.

وينص البروتوكول على تخصيص 20 منحة دراسية كاملة 100% في السنة الأولى بكليتي "العلوم والهندسة" بمدينة زويل، كما تم تخصيص 10 منح دراسية سنوية للأعوام القادمة، على أن يكون التقديم إلكترونيًا على المنحة عن طريق الجامعة، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات العلمية والثقافية الخاصة بالمنحة، وأن تتوفر فيه الشروط والمعايير الخاصة ببيت الزكاة للحصول على المنحة.