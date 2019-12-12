شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتحدث عن «عظيمات مصر»: المرأة خرجت بالملايين في 2013 والعالم لم ير ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المرأة المصرية تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية.

وقال الرئيس السيسي -خلال جلسة (تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية)، اليوم الخميس، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد في أسوان- إنه خلال العشرة أعوام الماضية مرت مصر بأحداث كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لا يمكن أن تستمر الظروف بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع في مصر في ذلك التوقيت.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال مداخلة بجلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية- «أحب أن أوجه لكم جميعًا كل التقدير والاحترام على المساهمات التي تناولتم بها هذا الموضوع المُهم، وأنا لن أتحدث بنفس الأسلوب الذي تحدثتم به.. ولكن سأتحدث عن تجربتي الشخصية.. تجربة إنسان مصري مع عظيمات مصر، وهن جزء من عظيمات إفريقيا والعالم».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن حديثه عن تجربته في هذا الشأن لا يُعد انحيازًا أو حديثًا سياسيًا، مضيفًا: «لكن هذه تجربتي وأنقلها لكم وأريد من الجميع أن يستمع لها سواء في القاعة أو في مصر أو في إفريقيا»، مشددًا على أن: «الإرادة السياسية لا يمكن أبدًا أن تأتي إلا عن قناعة.. قناعة حقيقية.. تتحول إلى إرادة وهذه الإرادة تُترجم إلى أفعال».

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وأشاد الرئيس السيسي بدور المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة، وتابع قائلًا: «قصتنا في مصر عظيمة جدًا.. خلال العشر سنوات الماضية، مرت مصر بأحداث كثيرة جدًا، منها أن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية»، موضحًا أن المرأة المصرية لم يتم استدعاؤها للقيام بهذا الدور، قائلًا: «بل هي من استدعت نفسها لحماية وطنها وكل الأجيال القادمة».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي -خلال الجلسة- «المرأة المصرية خرجت وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت (لن نستطيع أن نسمح بالاستمرار بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع الذي تواجهه مصر خلال هذه الفترة)».

وتابع الرئيس قائلًا: «رغم إجراء انتخابات ووصول القيادة في ذلك الوقت إلى السلطة عن طريق الانتخابات، ولكن عندما تكشف لهن الأمر بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضياع الدولة المصرية، تقدمت المرأة وخرجت بالملايين في مصر.. شاهدنا خروج المرأة في ذلك الوقت ولكن العالم لم ير ذلك، ثم حدث تغيير في 30 يونيو 2013 وخرج أكثر من 30 مليونًا من الشعب المصري».

وقال الرئيس السيسي: «عندما أتحدث عن دور المرأة في مصر أتحدث عنه بكل تقدير واحترام واعتزاز شديد»، مشيرًا إلى أن التغيير قد حدث عندما وجد الجيش أنها إرادة مصرية للتغيير، وليست إرادة أخرى غير إرادة الشعب.

وتساءل الرئيس: «ألم يلحظ أحد أن المرأة استدعت نفسها؟»، ومضى قائلًا «يوم 24 يوليو 2013، كانت الأوضاع في مصر مضطربة جدًا وبدأ الخروج من جانب بعض العناصر يعطي انطباعًا أن الواقع الموجود في مصر الذي حدث في 3 يوليو كان تغييرًا بالقوة، طلبت من الشعب المصري النزول إلى الشوارع يوم 24 يوليو لإعطائي تفويضًا لمكافحة الإرهاب والعنف المُحتمل».

وتابع قائلًا: «خرجت المرأة المصرية ومعها أولادها في شهر رمضان، وتجمع أكثر من 35 مليون مصري وأعطوني تفويضًا بأن أكُمل، لنتصدى معًا لمواجهة أي عنف أو إرهاب».