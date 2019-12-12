شكرا لقرائتكم خبر عن «مترو الأنفاق» يُعلن عودة حركة القطارات بالخط الأول (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين حلوان المرج الجديدة، بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن اهتزاز بالشبكة الكهربائية بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان، نتيجة سقوط أمطار غزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وأكد «عبدالهادي» استعداد فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة، في حال حدوث أي مشاكل نتيجة التغيرات الجوية، معلنًا أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين.