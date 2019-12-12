شكرا لقرائتكم خبر عن لتدني النظافة.. محافظ المنوفية يقرر إعفاء رئيس «الشهداء» من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، قرار رقم (1255)، بنقل محمود شاهين رئيس مركز ومدينة الشهداء للعمل بالديوان العام للمحافظة وإعفائه من مهام منصبه، وتكليف مجدي رياض عبدالغفار نائب رئيس مركز ومدينة أشمون للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

جاء ذلك عقب جولة المحافظ المفاجئه مساء أمس لمدينة الشهداء، حيث تلاحظ تدني مستوي النظافة وسوء جودة الخدمات وزيادة حجم الإشغالات بشوارع المدينة، وأبدي المحافظ إستياؤه الشديد وأكد على إتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

وصرح محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميداني والإستماع إلى شكواهم ومن ثم إتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.