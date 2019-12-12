شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تضرب المحافظات.. وقطع الكهرباء عن مدارس البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، تساقطا للأمطار الغزيرة والرعدية، وتوقف الصيد بمركز إدكو وبوغاز رشيد بمركز رشيد، وأعلنت المحافظات حالة التأهب القصوى، كما أدى تساقط الأمطار لتباطؤ حركة المرور على الطرق الرئيسية والفرعية.

في البحيرة، شهدت المحافظة سقوط أمطار على جميع أنحاء المحافظة منذ الصباح الباكر صاحبها صوت رعد في بعض الأماكن، وتوقفت حركة الصيد من ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد بمركز رشيد، وامتنع عدد كبير من الأهالي عن الذهاب بأبنائهم إلى الحضانات خوفًا عليهم.

وفي القليوبية، تعرضت المحافظة لطقس سيئ بالقرى والمدن، وأعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، الطوارئ تحسبًا للطقس والأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأهاب اللواء إيهاب مرزوق، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطريق الزراعي والحر بسبب الأمطار التي قد تنتج عنها حوادث جسيمة نتيجة القيادة برعونة.

وفي المنوفية، شهدت المحافظة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح، وتساقط الأمطار، ما أدى لغرق عدد من الشوارع، خاصة بالقرى.

وقال محافظ المنوفية إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض وتوفير أكياس الدم والأمصال والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.

وفي الدقهلية، تسبب هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على جميع أنحاء المحافظة، في غرق الشوارع الرئيسية والجانبية والأماكن المنخفضة بمياه الأمطار، وأعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حالة الطوارئ بالوحدات المحلية لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

وبدأت مراكز ومدن المحافظة في سحب تجمعات المياه بمشاركة سيارات الكسح والشفط والتأكد من صرف المياه على بلاعات الصرف.

ووجه المحافظ بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة ومراجعة مستوى الإضاءة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.

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وفي شمال سيناء، قرر المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، بعدما أعلنت الأرصاد الجوية تعرض المحافظة لموجة من الأمطار الرعدية خلال الساعات المقبلة.

وفي المنيا، شهدت العديد من مدن وقرى المنيا رياح وغيوم ومؤشرات بهطول أمطار خفيفة على مراكز الشمال، مما دفع الإدارة العامة للمرور من نشر الفرق المرورية بالطرق الإقليمية والسريعة للحد من السرعات والحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الحوادث.

وفي الشرقية، شهد عدد من قرى ومدن محافظة الشرقية، منذ الساعات الأولي من صباح الخميس، حالة من الطقس السيئ وتكاثر للسحب المنخفضة، صاحبها سقوط أمطار على معظم الأنحاء، ما أدي لتباطؤ حركة المرور على الطرق الرئيسية والفرعية.

ووجه المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، الجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة للتأكد من سلامتها وتغطية كافة الأسلاك بها منعا لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط الأمطار، حفاظا على أرواح المواطنين.

من جانبها، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، تعليمات لجميع الإدارات التعليمية ومديري المدارس، بضرورة فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول الدراسية، حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، وتوعية الطلاب من خلال فقرات الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة.

وفي الإسماعيلية، تعرضت قرى ومدن ومراكز المحافظة لموجة شديدة من الرياح والأمطار غير المتوقعة، وغمرت طريق الإسماعيلية/ القاهرة والإسماعيلية/ الزقازيق والإسماعيلية/ بورسعيد، فيما تعطلت حركة المرور في مداخل المدينة ومخارجها، وأمام نفق قناة السويس ومعديات القناة بسبب تكدس السيارات التي نتجت عن تساقط الأمطار، رغم عدم توقف العبور.

وأعلن المحافظ اللواء شريف بشارة، حالة التأهب القصوى، وكلف رؤساء القرى والمدن بالتواجد الميداني خلال تساقط الأمطار وتشكيل غرف عمليات لمتابعة الأمطار ورفع آثارها أولا بأول، وإلغاء أجازات عمال الأحياء وتكثيف المعدات في نفقي جمال عبدالناصر والممر بوسط المدينة، والتنسيق مع مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي لسحب أي مياه مباشرة.

ونصح الدكتور السيد خليل، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، المزارعين، بتأجيل ري أشجار المانجو والحدائق حتى انتهاء الموجة الباردة والرياح، خوفًا من تساقط الأشجار وتأجيل أعمال رش المبيدات الخاصة بتطهير الأشجار.

وفي السويس، تعرضت المحافظة لرياح شديدة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في غالبية مناطق المحافظة، وتساقطت بغزارة في مناطق أخرى.

في السياق متصل، لم تؤثر حالة الجو على موانئ البحر الأحمر حتى ظهر اليوم، حيث تسير حركة الموانئ بصورة منتظمة وبشكل طبيعي.