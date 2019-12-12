شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الدقهلية» تعيد تنظيم اتجاهات السير في شوارع «توريل» السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لمرور الدقهلية عن إعادة تنظيم اتجاهات سير السيارات، وحركة المرور في شوارع منطقة «توريل»، وهي أقدم أحياء مدينة المنصورة، بجعل شوارعها المتوازية تسير فيها السيارات باتجاه واحد فقط.

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وأكدت أنه سيتم عمل تجربة فعلية للاتجاهات الجديدة، السبت ولمدة 48 ساعة فقط، قبل تعميمها في حالة نجاحها. واعتمد اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، الخطة التي أعدها العميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، لتنظيم الشوارع في المنطقة خلال المدة المحددة ويتم بعدها دراسة الإيجابيات لتعظيمها، والسلبيات لتلافيها، وردود أفعال المواطنين تجاه الخطة.

وقال مصدر أمني إن الخطة ستطبق خلال يومي السبت والأحد القادمين فقط، قبل اعتمادها بشكل نهائي مع وضع العلامات الإرشادية بحيث يكون سير السيارات في اتجاه واحد لمنطقة «توريل» فقط.

يذكر أن الإدارة العامة لمرور الدقهلية أعادت تنظيم عدد من الشوارع في حي غرب المنصورة منها شارع الترعة وشارع كلية الآداب والمنطقة المجاورة لجامعة المنصورة ولاقت استحسان عدد كبير من المواطنين.