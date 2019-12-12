شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: دورات ومنح أجنبية للعاملين بالوزارة والمحافظات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه حرص خلال الفترة الماضية على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالوزارة والمحافظات وتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر، والتى إستفاد منها المئات من العاملين بالوزارة والمحافظات، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في رفع كفاءة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والإهتمام بالعنصر البشري في منظومة الإدارة المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الخميس، أنه من بين تلك المجالات التي يحرص على توفير منح ودورات تدريبية فيها، موضوعات اللامركزية وتخطيط المدن والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمخلفات الصلبة وكيفية مواجهة مشكلة القمامة وتكنولوجيا المعلومات واللغات الأجنبية والموارد البشرية وغيرها، مؤكدا أن الوزارة تسعي لتنويع مصادر التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية في إطارعلاقات الصداقة بين مصر والدولة الشقيقة بما يحقق الإستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها بعض دول العالم خاصة في مجالات المخلفات الصلبة مع الهند وسنغافورة والصين والدول الأوروبية وإعداد دورات تدريبية متخصصة للكوادر المحلية بالاضافة إلى الجانب الأوروبي.

وأضاف الوزير أنه فيما يخص توفير بعض المنح والدورات التدريبية بدولة الصين، حيث تم إيفاد عدد من الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات إلى الصين لحضور ورش عمل وزارية تضمنت الورشة الأولي إدارة الموارد المائية والتخطيط التنموى، والورشة الثانية حول التخطيط الاستراتيجي وتنمية الطاقة الريفية، وتم التنسيق مع الجانب الصيني لعقد عدة دورات أخرى تشمل احتياجات وأولويات الوزارة والعاملين بها.

وفي مجال التعاون مع سنغافورة، قال شعراوى إن الوزارة تسعي حالياً لفتح مجال التعاون مع الجانب السنغافوري للاستفادة من الخبرة السنغافورية في مجال إدارة المخلفات الصلبة، وتحديات المدن، وندرة المياه، كما تسعى الوزارة أيضاً خلال الفترة المقبلة لبناء جسور للتعاون وفتح قنوات اتصال مع كوريا الجنوبية واليابان لدعم وتمويل بناء القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات المحلية في هذه الدول.

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وفيما يتعلق بالعلاقات مع دولة الهند، قال الوزير إنه سعى خلال اللقاء الذي عقده خلال الفترة السابقة مع سفير الهند بالقاهرة إلى تطوير آفاق التعاون التدريبى في مجالات التميز التي تتسم بها الهند، فتم إيفاد عدة بعثات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك إيفاد بعثة آخرى لتدارس ملف الإنتخابات، نظمتها الهند لعدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط للتعرف على أبعاد عملية الانتخابات التي تجرى في الهند، بالإضافة إلى بحث نقل التجارب لتطوير المؤسسات التدريبية المحلية التابعة للوزارة، ويجرى حالياً بحث إتفاق تعاون بين الجانبين في مجالات التدريب، كما أرسلت السفارة الهندية عدد من المنح للعاملين بالوزارة في إطار البرنامج الهندي للتدريب الخارجي، وأتاحت هذه المنح الفرصة لإعادة تدريب الكوادر بالإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية إهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل كافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية على مستوى الديوان العام للوزارة أو المحافظات.

ونوه شعراوى إلى أهمية وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، مشيراً إلى إهتمام الحكومة والقيادة السياسية على تحسين بيئة العمل لكافة العاملين بالدولة بما فيها الإدارة المحلية وتحفيزهم على التفانى في العمل وأداء أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات.

وتابع الوزير أنه يحرص بصورة مستمرة على لقاء العاملين بالوزارة عقب عودتهم من تلك الدورات والمنح التدريبية ليتعرف على الخبرات التي اكتسبوها خلال الدورات والمقترحات والأفكار الجديدة التي يردون تطبيقها للارتقاء وتطوير العمل والأداء.

وأضاف شعراوى أنه تم أيضاً توفير منح تدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات في كل من المملكة المتحدة وهولندا وأرمينيا، والكويت تتعلق بخدمة القطاعات والملفات التي تهتم بها الوزارة والمتخصصة فيما يخص التنمية الحضارية والمخلفات الصلبة والتي التي تحظي باهتمام القيادة السياسية والحكومة، بالإضافة إلى إتاحة دورات تدريبية متنوعة في مجالات الاستثمار وإدارة المناطق الصناعية بالمحافظات.

وشدد الوزير على حرصة لزيادة المستفيدين من تلك الدورات والمنح خلال الفترة المقبلة لإيجاد إدارة محلية قوية وفعالة وقوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال وكفء لكافة المواطنين.