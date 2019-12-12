شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب المصريين باحترام المرأة: «كونوا بحق رجالاً» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للرجال في مصر والعالم، خلال حديثه عن دور المرأة في الشارع المصري، في جلسة «تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية» في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
وقال السيسي: «كونوا بحق رجالاً، الرجولة تعني شهامة واعتدال وتوازن.. أنحني احتراماً وتقديراً للمرأة».
واختتم الرئيس كلمته قائلاً: «أقول لكل السيدات في مصر وأفريقيا والعالم.. لَكُنّ كل الاحترام والتقدير والاعتزاز.. تقدمن وخذن مكانكن الذي تستحقّنّه».
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