شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ربط إلكتروني وتحول رقمي لـ59 هيئة شبابية ورياضية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المديرية بدأت تنفيذ دورة تدريبية لمسؤولى الربط الالكترونى والتحول الرقمى بالإدارات الفنية والإدارات الفرعية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة للتعريف بنظام الربط الإلكتروني، والذي يتيح ربط المستويات الإدارية للهيئات بالمنظومة الإلكترونية للوزارة مباشرة وربط مراكز الشباب بالمديرية بالإدارات المركزية.

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وأوضحت «الشريف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن النظام الجديد سيتم تطبيقه في الإسكندرية لأول مرة وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ الربط الإلكترونى والتحول الرقمى في كافه الهيئات الشبابية والرياضية، مشيرة إلى أنه سيستفيد من النظام الجديد 59 هيئة شبابية ورياضية تتضمن 4 إدارات فنية و8 إدارات فرعية و47 مركزا شبابياً.

وأشارت إلى أن الربط الإلكترونى يهدف إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز مجتمعية تستهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتمكين الشباب من معرفة البرامج والمشروعات قبل تنفيذها من خلال إعلان مراكز الشباب على صفحاتها الرسمية بهدف انطلاق برنامج تأهيلي للعاملين بجميع الإدارات والهيئات التابعة للمديرية على استخدام المنظومة وتتضمن الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والاجتماعية وغيرها، وهو ما يحقق الشفافية والنزاهة لأن تفاعل الشباب مع المديرية ومن ثم الوزارة مباشرة سيكون أفضل.

دورة تدريبية لمسؤولى الربط الإلكترونى والتحول الرقمى بالادارات الفنية والادارات الفرعية ومراكز الشباب بالإسكندرية

ولفتت وكيل وزارة الشباب إلى أنه يخضع المشاركين في الدورة لتدريب مكثف بمشاركة الدكتور عباده الجزار معاون وزير الشباب والرياضة للدراسات والتطوير، حيث تناولت الدورة كيفية تسجيل الخطة على بوابة شباب مصر، وكذا الإنجازات وذلك بالنسبة لجميع الإدارات ومراكز الشباب، مشيرة إلى أن الربط الإلكترونى لمراكز الشباب بدأ منذ ما يقرب من عام أما تسجيل الإدارات الفنية فبدأ منذ شهر أغسطس ٢٠١٩ على أن يبدأ تسجيل فروع الشباب اعتباراً من ٢٥ ديسمبر الجاري بهدف تحويل كل شيء ورقى إلى الكترونى عن طريق الحاسب الآلى وتحويل وإرسال الأنشطة قبل تنفيذها لبوابة الوزارة ونشر صور الأنشطة بعد التنفيذ على جروب الربط الإلكترونى والذى يحظى بمتابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة شخصياً.