شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أفريقي يزور «التضامن» للتعرف على آليات حماية «الفئات المهمشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت نيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس، وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يزور مصر حالياً للتعرف على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لحماية الفئات المهمشة، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة والذي تنعكس آثاره على تلك الفئات.

وقامت «القباج» خلال الاجتماع باستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة محدودة الدخل والفئات الأولى بالرعاية ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي تقدم لهم بهدف التركيز على الاستثمار في البشر وتمكنهم من الخروج من دائرة الفقر ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وقد حرصت «القباج» على إبراز أهمية دور المجتمع المدني في استكمال مسيرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.

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كما استعرضت «القباج» برنامج «تكافل وكرامة»، الذي تنفذه الوزارة منذ عام ٢٠١٥، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى ضم برنامجي الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة ليكون لدينا برنامج دعم نقدي واحد ينظمه قانون جديد ‪متوقع إصداره في يناير 2020، كما أشارت إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وصل إلى حوالي 14 مليون مواطن ضمن قاعدة بيانات مسجل فيها حوالى 28.5 مليون مواطن متقدم للحصول على دعم نقد.

وأشارت إلى الخدمات التي قامت بها الوزارة مؤخراً لذوي الإعاقة والتى ساهمت في بناء جسر تواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذ شراكة جيدة مع مؤسسات الإعاقة والمجلس القومى لشئون الإعاقة، مما ساهم في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقامت الوزارة بإصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة كمرحلة أولى، والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، وذلك للحصول على كافة الحقوق التي أقرها القانون من الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والتأهيلية والترويحية وغيرها من الخدمات.

جدير بالذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء هي مبادرة أفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم مصر، وهي تهتم بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد في القارة الأفريقية.. ويقوم الفريق خلال زيارته لمصر بعملية المراجعة لتقرير التقييم الذاتي الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية تمهيداً لعرضه على القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في فبراير 2020 للاستفادة من التجارب الناجحة للدول.