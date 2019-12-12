شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمرأة: «لن أوقع على قانون لا ينصفكن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور المرأة في الشارع المصري، وذلك على هامش تعليقه في جلسة بعنوان «تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية» في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وتطرق السيسي في حديثه إلى قانون الأحوال الشخصية، وقال :«جارى النقاش الآن في مصر، والبعض لديه تخوف من ألا يحقق هذا القانون الإنصاف لهم، وأنا أقول للنساء لن أوقع على قانون لا ينصفكن».

وأشار الرئيس إلى أن النساء حين تتولى مناصب القيادة في الحكومة أو في المحافظة يكن أقل فسادًا من الرجال، بجانب كونهن أشد التزاماً وأكثر مسؤولية.