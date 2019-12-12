شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: المرأة المصرية استدعت نفسها في 2013 لحماية وطنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور المرأة في الشارع المصري، وذلك على هامش تعليقه في جلسة بعنوان «تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلك والأمن والتنمية» في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

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وقال الرئيس: «سأتحدث عن تجربتي الشخصية كإنسان مصري تعامل مع عظيمات مصر، هن جزء من عظيمات أفريقيا والعالم.. لا أتحدث بكلام سياسي، أنا بنقل تجربتي لكل العالم».

وتابع: «قصة مصر عظيمة جداً، خلال العشر سنوات الماضية مرت أحداث كثيرة جداً.. المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، ولم يستدعها أحد.. هي من استدعت نفسها لحماية وطنها ولحماية كل الأجيال القادمة.. خرجت المرأة المصرية وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لأ مش هنسمح أن تستمر الأمور بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع رغم حدوثه بالانتخابات».

وتابع: «خرجت النساء بالملايين في الشوارع، وحدث التغيير في 30 يونيو، حين أتحدث عن دور المرأة في مصر بتكلم بتقدير واحترام واعتزاز».