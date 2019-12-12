شكرا لقرائتكم خبر عن غلق ميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، الخميس، سقوط أمطار غزيرة. وأعلن المهندس محمد عبدالله، مديرعام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، غلق ميناء الصيد بالبرلس لسوء الأحوال الجوية حرصا على سلامة الصيادين ومراكب الصيد خاصتهم.

وقال «عبدالله» إن الدكتور جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعطى تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لكسح تجمعات الأمطار أولا بأول.