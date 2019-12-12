شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تُمهل 24 موظفاً وعاملاً 3 أشهر للامتناع عن المخدرات أو الفصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مركز رصد ومكافحة الشائعات الذي تم تدشينه في الجامعة لأول مرة رصد نحو 15 شائعة، أبرزها تسمم الفسيخ، الذي تسبب في هلع المواطنين بعد وصول عدد المصابين بمركز السموم في كلية الطب إلى نحو 93 حالة والالتهاب السحائي وتبديل أيام إجازات رسمية.

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وأوضح «رمضان» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، أن التعامل مع الشائعات يتم على الفور من خلال تحرك ميدانى على الأرض للرد على الشائعة ودحضها ومواجهتها وإبراز الدور التنفيذى للجامعة فىيما يتعلق بالشائعة لإخمادها، مشيراً إلى أن نشاط المركز لم يكن بالشكل المأمول منذ وقت تدشينه، خاصة أن التجاوب من قبل مسؤولى الكليات مع المرصد ليس بالشكل الجيد المطلوب، وبالتالى هناك بطء شديد في العمل وإعلان نتائج غير مرضية للمركز.

وفى سياق متصل، كشف نائب رئيس الجامعة عن إخضاع نحو 1300 موظف وعامل في جميع إدارات وقطاعات جامعة الإسكندرية للفحص الطبى الخاص بالمخدرات، وجرى عمل كواشف طبية بالتعاون مع صندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من خلال 3 حملات وثبتت إيجابية 24 عينة من الـ1300، التي تم أخذها من العاملين بالمدن الجامعية ورعاية الشباب والجراجات ومبنى الديوان العام.

وأوضح أنه تم تحرير محاضر لمن ثبت تعاطيهم مخدرات والتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة منحتهم مهلة 3 أشهر فقط لتوفيق أوضاعهم الصحية، وإثبات حسن النية في الامتناع عن تعاطى المخدرات، وإلا سيتم تنفيذ القانون في هذا الشأن، والذي ينص على الفصل نهائيًا من الجامعة، وتم الاكتفاء بتوجيه الإنذارات ومهلة لتوفيق أوضاعهم والإقلاع عن المخدرات، حيث سيتم عمل كواشف طبية أخرى لهم خلال 3 أشهر مقبلة.