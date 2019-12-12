شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يعلن إتاحة النسخة الجديدة والمطورة من تطبيق الهاتف الذكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم عن إتاحة النسخة الجديدة والمطورة من تطبيق الهاتف الذكى الخاص بالمنتدى للمشاركين والمتحدثين ويعمل التطبيق على توفير حلقة الوصل بين المشاركين والحاضرين بالمنتدى من خلال منصة تراسل، بجانب بعض المهام التنظيمية، والتي تساعد المشاركين في الورش والفعاليات طوال أيام المنتدى.

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وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن التطبيق بنسخته الجديدة والمطورة أصبح متاحًا الآن.

وطالبت اللجنة المشاركين في المنتدى بتحديث تطبيقاتهم التي أصبحت تشمل تصميمات جديدة وميزات إضافية صممت خصيصًا لتحسين تجربة استخدام التطبيق الذي أطلق في النسخة الأولى للمنتدى خلال العام 2018.