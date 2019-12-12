شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يلغي صفة مأمور الضبط القضائي الممنوحة لـ«هشام محمد صالح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، إلغاء صفة مأمور الضبط القضائي الممنوحة للمهندس هشام محمد صالح. ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم:

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