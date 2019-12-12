شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تحدد حرم منازل «أحمد كوهيه ولقبة الصامت والقناديلي» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح الخميس، قرار وزير الآثار، خالد العنانى، بتحديد حرم 3 منازل في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وهي منازل «أحمد كوهيه»، و«لقبة الصامت»، و«القناديلى». وللاطلاع على نص القرار:

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