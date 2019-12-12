شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تتسبب في عطل الخط الأول للمترو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، الخميس، حدوث عطل نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

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على الفور، انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارٍ العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأكد بكير أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طرة البلد في الاتجاهين، ومن محطة حلوان إلى محطة طرة البلد في اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة، مضيفا أنه جارٍ إصلاح العطل.