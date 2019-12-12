شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الطقس.. أمطار غزيرة تمتد للقاهرة وهذه التوقعات خلال الـ 48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار الطقس يهتم بها كل مواطن، خاصة بعد سقوط أمطار عزيزة على السواحل الشمالية للبلاد، بالإضافة إلى أمطار متوسطة الشدة على القاهرة الكبرى، طقس غير مستقر تتعرض له البلاد اليوم الخميس قبل نهاية عطلة الأسبوع، وذلك فى ظل توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مضطرب تتعرض خلاله البلاد لأمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية أحيانا مع وجود نشاط للرياح بمعظم الأنحاء.

وينشر"الخليج 365" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة اليوم الخميس وغدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد

- تمتد الأمطار تكون متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا

- تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة

- تنشط الرياح أيضا على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

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- يصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات

- يسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا

- تنحصر فرص سقوط الأمطار غدا الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء

- يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة على شرق البلاد

- نصائح القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة

- نصائح بإرتداء الملابس الشتوية وتجنب الانشطة البحرية على البحرين الأحمر و المتوسط.