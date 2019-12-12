شكرا لقرائتكم خبر عن "النايض": الإخوان أساس الإرهاب وحديث أردوغان عن إرسال قوات لليبيا غباء سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، بحديث الرئيس التركى رجب أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا واصفًا إياه بأنه حديث فى قمة الغباء السياسى.

واعتبر النايض فى مقابلة مع قناة العربية أن ما قام به أردوغان من اتفاقيات "غير شرعية" مع السراج إضافة لتهديده بغزو ليبيا خدمة كبيرة قدمها ضد الرئاسى الذي انفض عنه الجميع بما فى ذلك إيطاليا .

وأوضح أن الجهة المعنية بهذه الاتفاقيات تحديدا هى البرلمان الليبى وفقا للإعلان الدستورى واتفاق الصخيرات، وذلك كون البرلمان الجهة الوحيدة المنتخبة وهو المجلس الشرعى الذى تعترف به الأمم المتحدة ويعترف به العالم.

ولفت إلى أن حكومة السراج لم تحظى بثقة البرلمان قط، حيث قدم حكومتين وفشل فى كسب الثقة، ولم يؤدى اليمين القانونى أمام البرلمان، فبدون البرلمان لا يستطيع أن يدخل فى هكذا اتفاقيات.

وشدد النايض على أن قرارات الرئاسى الليبى تتخذ بشكل جماعى، وينص أيضاً على إطلاق المساجين السياسيين، والكثير من الأمور التى لم تنفذ أصلاً ومنها التوزيع العادل لثروات ليبيا، متهما مجموعة متأسلمة بالسيطرة على المصرف المركزى واستحوذت على كل أموال النفط الليبى حتى اليوم، وجعلت هذه الأموال كصراف آلى لتمويل الارهاب ليس فقط فى ليبيا بل في كامل المنطقة.

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وأشار النايض إلى أن السراج ومن يتبعه أصبحوا أداة فى الصراع، بل أصبحوا أداة بيد جماعة الاخوان والجماعة الإخوانية الموجودة فى إسطنبول، كما أصبح السراج بشرعيته التى أعطيت له فى اتفاق الصخيرات أصبح أداة فى يد أردوغان لتنفيذ طموحاته الغريبة ويشعر بأنه السلطان عبدالحميد وأن طرابلس الغرب لازالت ايالة فى الدولة العثمانية، مضيفا "تركيا ليست الدولة العثمانية وليبيا ليست ايالة تابعة لها."

أكد النايض أن الإشكالية بدأت من إدارة أوباما ووزيرة خارجيته كلنتون، وأساسها يعود إلى تفكير مغلوط بدأ فى أمريكا فى الثمانينيات والتسعينات وهى فكرة أن الاخوان، مجموعة معتدلة يمكن أن تقف بين العالم والإرهاب، حقيقة الأمر أن هذه الجماعة هى جسر للإرهاب وأساس الإرهاب، بل لا يوجد ارهابى قط لا ترجع أصوله الفكرية إلى سيد قطب ومعالم فى الطريق والفكر الاخواني، اليوم هذه المسألة بدأت تنهار وخاصةً مع وصول ترامب للحكم فى أمريكا وبدأت تتضح الرؤية.

وأوضح أن القبائل الليبية قالت كلمتها فى بيانات الأيام الماضية، الشعب الليبى بطبيعته شعب حر، 500 سنة بقى فيها العثمانيون فى ليبيا نعم، لكن 500 سنة من الحروب التى قاوم فيها الشعب الليبي دفع ضرائب للغرباء .

وعن مؤتمر برلين، أشار النايض إلى أنه من الخطأ غياب التمثيل الليبى فى المؤتمر وقد أبلغنا البعثة وعدة دول وحتى الألمان، بأن الخطأ الكبير أن يغيب الليبى عن مؤتمرات تناقش ليبيا، ولكن إن كانت هذه المسألة تتعلق بترتيبات الدول فيما بينها لا بأس، ولكن الشىء الذى أريد أن أقوله أن الحل بيد الشعب الليبى.

ورجح النايض أن تحدث ترتيبات من بعض المجموعات الشبابية الموجودة داخل طرابلس كى يدخل الجيش الليبى التابع للبرلمان المنتخب من الشعب إلى العاصمة بشكل سلس يحافظ على المدنيين، بالتزامن مع سحب الاعتراف من المجلس الرئاسى سواء على مستوى الجامعة العربية أو الاتحاد الافريقى أو الاتحاد الأوروبى أو الأمم المتحدة.