شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 6 قرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تضمنت ضم وليد عيد محمود الحداد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاستثمار ممثلا عن الوزارة لعضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد . Advertisements وقرار بالترخيص لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتأسيس شركة مساهمة باسم شركة الأكاديمية لتسويق الإبتكارات ومخرجات البحث العلمى ونقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة لقرار يتضمن الموافقة على ضم اللواء محمد رمضان صوفى حسن لعضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم كعضو عن وزارة الداخلية " قطاع الأمن الوطنى . كما وافق رئيس الوزراء على اعتبار كلا من مشروع إقامة محطة رفع صرف صحى بالقليوبية ومحطة رفع الصرف الصحى بمركز السادات بالمنوفية ومحطة رفع الصرف الصحى بمركز الخانكة بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة .

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