شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت": عدد الصحفيين ومعتقلى الرأى فى سجون تركيا وصل لـ 264 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية من أجل إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين تعسفاً والذين يتعرضون لكافة أشكال المعاملة القاسية.

وأضافت مؤسسة ماعت فى تقرير لها، أن عدد الصحفيين في سجون تركيا وصل وفقا لآخر إحصائية 264 ألف معظمهم من الصحفيين ومعتقلي الرأي، وآخرهم الصحفية نظلي أليجاك، مشيرة إلى أن المادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نصت على أنه لا يجوز القبض على أى انسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وذكرت مؤسسة ماعت أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداء على حرية الرأى والتعبير وتخالف قواعد القانون الدولى العام وتمثل انتهاكا صريحا للمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والمواد 2، 3، 19، من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.