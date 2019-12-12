شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المرأة المسؤولة أكثر كفاءة وانتظاما وأقل فسادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المرأة أقل فسادا وأكثر مسؤولية وكفاءة وانتظاما حال تعيينها فى الحكومة أو المحافظة. وقال الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثانى بمنتدى أسوان للسلام والتنمية: "فى كل مرة يتم تعيين مسؤولة فى الحكومة والمحافظة وفى أى مهمة تكون المرأة هى الأكثر مسؤولية هى الأكثر كفاءة وانتظاما وأقل فسادا إن مكنتش فاسدة على الإطلاق ..مفيش فساد خالص". Advertisements وأضاف الرئيس :"فرصة ليكم أنكم تشوفوا تجربة حقيقية عشناها فى مصر وبنقولها ونقدمها للناس علشان تستفيد منها ومتفقدش الفرصة، وتقدمها بجانب الرجل فرصة مش حاجة تانية.. خدوا لبلادكم الفرصة".

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