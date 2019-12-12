شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد موظفين تابعين للسفارة الألمانية فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، تعتبر موظفين اثنين في السفارة الألمانية بموسكو ، شخصين غير مرغوب بهما وعليهما مغادرة البلاد فى غضون 7 أيام.

وقالت الخارجية في بيان لها ، إنه تم تقديم احتجاج لرئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية فيما يتعلق بالقرار غير المبرر لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخ يوم 4 ديسمبر 2019 بشأن إعلان اثنين من موظفى السفارة الروسية فى برلين "شخصان غير مرغوب فيهما".

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وتابع البيان ، أنه "في هذا الصدد، واسترشادا بمبدأ المعاملة بالمثل والمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قرر الجانب الروسى اعتبار شخصين في السفارة الألمانية غير مرغوب فيهما ردا على ذلك، وأمروا بمغادرة بلدنا في غضون سبعة أيام وقد تم تسليم سفير ألمانيا مذكرة بهذا الشأن".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد أعلنت اثنين من الدبلوماسيين الروس، شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجى فى برلين في 23 أغسطس الماضى، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.