تعرف على إرشادات المرور لمنع وقوع الحوادث خلال سقوط اﻷمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث خلال سقوط اﻷمطار على الطرق، ومنها.. - التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا. - تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. - مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان. - تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه. Advertisements - تهيب إدارة المرور بجميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق. - الالتزام بالسرعات المقررة لها، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب. - عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق. - استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز. - ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

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