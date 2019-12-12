شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتابع عن كثب الجدل الدائر في مجلس النواب وعبر الإعلام حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أنه يتفهم الآراء المتخوفة من إقرار القانون. Advertisements وقال الرئيس إنه لم يوقع علي قانون لا يكون منصفاً وعادلاً، مضيفاً:" اقول للرجال كونوا رجالاً، وانحنوا تقديرا واحترام للمرأة والرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيراً" جاء ذلك خلال فعاليات منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذي يختتم أعماله اليوم.

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