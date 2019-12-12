شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشيد بدور المرأة المصرية فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرأة المصرية ساعدت الدولة المصرية فى تمرير أصعب قرار اقتصادى (الإصلاح الاقتصادى) وعملت على التعايش مع الوضع فى بيتها وحياتها وتكييف أسرتها عليه، وهو ما جنب الدولة الكثير من التحديات.

ووجه الرئيس السيسي، خلال فعاليات منتدي أسوان للسلام والتنمية المنعقد بمدينة أسوان، حديثه لسيدات مصر، قائلاً: "أنتن تتقدمن الصفوف وتحصلن علي حقوقن، التى هى حقكن وليست منحة"، وقال إنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية".

وداعب الرئيس السيسي مسئولي الدولة بقوله: "أنا ممكن أقول كلام قد لا يرقي إلي بعض الرجال، المرأة المصرية ما وجدت في عمل إداري أو منصب حكومي بالدولة إلا وكان أداؤها ممتازاً وتتغلب علي بعض الرجال أيضاً ".

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كان الرئيس السيسي، بدأ مداخلته بقوله إن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكداً أنها استدعت نفسها لحماية كل الأجيال القادمة.

وأضاف أن المرأة المصرية خرجت في ظروف شديدة القسوة وأكدت بضرورة تغيير الواقع، رغم أنه حدث بالانتخابات، فخرجت السيدات بالملايين وحدث تغيير، والجيش وجد أن هذا التغيير إرادة شعب، مشيراً إلي خروج نحو 35 مليون نسمة في 30 يونيو ضد الجماعة الإرهابية.