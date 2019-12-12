شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الأمنى الأمريكى يتفقد مطار القاهرة ويلتقط الصور التذكارية مع العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل وفد من إدارة النقل الأمريكى لليوم الخامس، التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة الدولي ، خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق .

حرص الوفد الأمني الأمريكى على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمطار خلال جولاتهم داخل صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة .

ووفقا لمصادر مطلعة بالمطار، قام الوفد الأمريكى بالتفتيش على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، كما راقب حركة حقائب الركاب منذ وضعها على كاونترات الوزن وحتى خروجها وشحنها على الطائرات مع رصد حركة حاويات الطعام، والتى تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترينج وشحنها على الطائرات .

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يقوم الوفد خلال جولته التفقدية بالمطار، بمتابعة الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.

وأضافت المصادر، أن وفد إدارة النقل الأمريكى ينتهى من جولته التفتيشية بمطار القاهرة مساء اليوم الخميس، عقب زيارة استغرقت 5 أيام.

وكان الوفد قد التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى عقب انتهاء جولاته بمطار القاهرة الدولي مساء أمس، وتباحث الطرفان مناقشات حول توسيع اتفاقيات التعاون والشحن الجوي.