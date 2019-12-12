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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يزيل لوحة إعلانية ضخمة آيلة للسقوط بالطريق المؤدى للمدينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لما تم تداوله من صورة على مواقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" بوجود لوحة إعلانية ضخمة آيلة للسقوط بـ 6 أكتوبر، أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالتها على الفور، تفاديا لسقوطها أو تسببها بأى أذى للمواطنين .
وكانت صورة اللوحة الإعلانية الضخمة الآيلة للسقوط قد تم تداولها على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك"، وجروب خاص بسكان 6 أكتوبر لتحذير المواطنين منها أو المرور أو الوقوف تحتها نظرا لتعرضها للسقوط فى أى وقت .
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