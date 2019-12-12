شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: 30 مليون مصرى خرجوا فى ثورة يونيو من أجل التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المرأة المصرية خرجت بالملايين فى ثورة 30 يونيو من أجل رفض من وصلوا للحكم وقتها رغم أنهم حصلوا عليه بالانتخابات، لكن المرأة المصرية وجدت أن الوضع مختلف بعد وصولهم للحكم، وأن هذا التوجه سوف يؤدى إلى ضياع الدولة المصرية، لذلك خرجت من أجل الحفاظ على الهوية المصرية بالملايين، والعالم لم يشاهد هذا الأمر.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق الأمن والسلام والتنمية، ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن ثورة الشعب فى 30 يونيو خرج فيها أكثر من 30 مليون مواطن من أجل التغيير، متابعا "لما بتكلم عن دور المرأة فى مصر بتكلم بتقدير واحترام واعتزاز".