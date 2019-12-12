شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر ملاحية بـمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، أن حركة الطيران منتظمة حتى الآن، رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، حيث إن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ولا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.



وأضافت المصادر، أن سوء الطقس لا يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد أى إلغاءات فى إقلاع الرحلات، ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.



وأشارت المصادر، إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.