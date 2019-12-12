شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الجيش تحرك فى ثورة 30 يونيو دعما لإرادة الشعب فى التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الجيش تحرك فى ثورة 30 يونيو للحفاظ على إدراة المصريين للتغيير، متابعا أن المرأة المصرية هى من استدعت نفسها للمشاركة، متابعا: "يوم 24 يوليو 2013.. بعد شهر من خروج المصريين فى ثورة 30 يونيو والوضع فى مصر كان مضطرب جدا.. وكانت هناك محاولة إظهار ما حدث فى 3 يوليو 2013 كان تغيير بالقوة".

وأوضح الرئيس السيسى، خلال كلمته فى جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية لدعم الأمن والسلام والتنمية ضمن فعاليات اليوم الثانى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أنه طالب فى يوم 24 يوليو بخروج المصريين يوم جمعة التفويض من أجل مكافحة الإرهاب والعنف المحتمل، مؤكدا أن المرأة المصرية خرجت بأولادها للمشاركة رغم أن هذا اليوم كان فى شهر رمضان، موضحا أن المراة المصرية خرجت مع 35 مليون مواطن مصرى من أجل التأكيد على دعمى لمواجهة العنف المحتمل.