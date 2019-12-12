شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم بعد هطول الأمطار الغزيرة: إنهاء اليوم الدراسى قبل موعده سلطة المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطلاب متواجدون فى مدارسهم اليوم الخميس والدراسة مستمرة بشكل طبيعى غير متأثر بسقوط الأمطار أو الرياح الشديدة التى تهوب من وقت لأخر. وأوضح رئيس قطاع التعليم العام، إن إنهاء اليوم الدراسى قبل موعده هى سلطة المحافظ فى محافظته حسبما يرى. Advertisements وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريح خاص، أنه تم التنبيه على المدارس باتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على سلامة الطلاب وتوعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ فى الفصول وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة وأيضا الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية وتواجد المعلمين مع الطلاب والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.

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