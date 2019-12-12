مذكرة تعاون بين الإنتاج الحربي وشركة أسبانية في مجال التصنيع العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (IMUT) المصرية وشركة (ESCRIBANO) الأسبانية، بهدف التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر ديوان عام الوزارة إلى الاستفادة من خبرات شركة (ESCRIBANO) الأسبانية في مجالات التصنيع العسكري والصيانة والتدريب، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى الجانب المصري والمتمثل في شركات الإنتاج الحربي وشركة (IMUT) للتعاون في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات وأنظمة المراقبة.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، فإنه تم التأكيد على أن توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للتعاون المثمر بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأسبانية من ناحية، والتعاون بين (الإنتاج الحربي) وشركة (IMUT) المصرية من ناحية أخرى في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني.

من جانبه، قدم Javier Escribano رئيس مجلس إدارة شركة (ESCRIBANO) عرضا تقديميا حول الشركة الأسبانية ومجالات عملها، حيث أوضح أنه تم إنشاء الشركة عام 1989 وتعمل في إنتاج (معدات الدفاع والفضاء، محطات الأسلحة، المعدات الميكانيكية والإلكترونية والأنظمة البصرية، وغيرها من المعدات والأنظمة) ويعمل بالشركة حوالي (300) عامل، مؤكدا أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات في مجال الصناعات الدفاعية يتيح إمكانية نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال إلى مصر، كما يؤهلها لتكون مركزا للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، معربا عن تطلعه إلى مشاركة (ESCRIBANO) في معرض (إيديكس 2020).

وعقب التوقيع تم الاتفاق على قيام وفد فني من الشركة الأسبانية بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي، للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية والصناعات العسكرية المتوفرة بها على أرض الواقع، وذلك لوضع آليات وأسلوب التنفيذ في ضوء هذه الإمكانيات.