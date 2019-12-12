تحرك عاجل من "الجيزة" لمواجهة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فور هطول الأمطار، بالدفع بمعدات وسيارات شفط المياه للشوارع والطرق والمحاور الرئيسية والكباري لعدم إعاقتها للحركة المرورية.

وشدد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بإزالة سريعة لأي آثار للأمطار من الشوارع والاهتمام بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق.

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ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بمعداتها أعلى كوبري صفط اللبن مع بداية سقوط الأمطار لتلاشي أي تجمعات تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، كما تم نشر المعدات التي تمركزت مسبقا بالمناطق الحيوية التي تم رصد تكرار تجمع المياه بها.

وأجرى محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والوقوف على مستوى الأداء حيث وجه بالدفع بماكينات شفط المياه المحمولة ودفعها بالعمالة اللازمة بالمناطق الحيوية والبؤر الساخنة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار مع الاهتمام بمناطق طريق مصر إسكندرية الصحراوي والطرق الموازية لنهر النيل والطرق التي بها مصارف وترع.. مشيرا إلى أن تقسيم المعدات على هذه المناطق يتم طبقا لرؤية رئيس الشركة أو الهيئة أو المركز أو الحي وبناء على الخبرات السابقة.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.