بسبب الأمطار.. عطل في حركة مترو الخط الأول واهتزاز الشبكة الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، حدوث عطل بالخط الأول للمترو نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان؛ إثر سقوط الأمطار الغزيرة اليوم الخميس، وتقلب الأحوال الجوية.

وقال "عبدالهادي" في بيان اليوم، إنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارٍ العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

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وأوضح أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طره البلد في الاتجاهين، ومن محطة حلوان إلى محطة طرة البلد في اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة.

وضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية.

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