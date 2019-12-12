محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، حدوث عطل بالخط الأول للمترو نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان؛ إثر سقوط الأمطار الغزيرة اليوم الخميس، وتقلب الأحوال الجوية.
وقال "عبدالهادي" في بيان اليوم، إنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارٍ العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.
وأوضح أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طره البلد في الاتجاهين، ومن محطة حلوان إلى محطة طرة البلد في اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة.
وضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية.
لمزيد من التفاصيل عن موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الأمطار.. عطل في حركة مترو الخط الأول واهتزاز الشبكة الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.