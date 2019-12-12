فترة تقلبات.. الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تصوير - جلال المسري ونادر نبيل وشروق غنيم:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الساعات المقبلة على مستوى الجمهورية، بعدما ضربت الأمطار المتوسطة والغزيرة، صباح الخميس، القاهرة الكبرى وعدة محافظات.

وقال "شاهين" في تصريحات لمصراوي، إنه لا تزال هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، حتى نهاية اليوم الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح وحالة من عدم الاستقرار بشكل عام "فترة تقلبات جوية".

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وأوضح أن حالة الطقس السيئ التي تشهدها مصر تشمل القاهرة الكبرى وأغلب محافظات شمال البلاد، وشمال الصعيد، في حين تنشط الرياح على أغلب المحافظات الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق خصوصا الصحراوية بشمال وجنوب الصعيد.

ولفت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، جراء نشاط الرياح.

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