محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كثف رجال المرور بالقاهرة والجيزة من وجودهم بالشوارع لتسيير الحركة المرورية، ونسقت غرف عمليات المرور مع مسئولي المحافظة لتوزيع سيارات شفط المياه المتراكمة بالشوارع بسبب الأمطار التي شهدتها البلاد صباح اليوم الخميس. توجيهات سريعة أصدرها مساعد وزير الداخلية للمرور لمديري مرور القاهرة والجيزة بتطبيق خطة الانتشار السريع تنسيقا مع الجهات المعنية بالمحافظتين. كانت محافظتي القاهرة والجيزة قد شهدتا أمطارا كثيفة صباح اليوم تسببت في تراكم المياه بالشوارع مما يعيق حركة سير السيارات، وكثفت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري بالشوارع لسحب الكثافات المرورية وتسيير الحركة، كما تم التنسيق مع مسئولي الأحياء للدفع بسيارات شفط المياه من الشوارع لتقليل الكثافات المرورية بعد أن شهدت عدد من المناطق كثافات مرورية بسبب بطء حركة السير.

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كانت هذه تفاصيل خبر انتشار مروري بميادين وشوارع القاهرة والجيزة.. وسيارات لشفط مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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