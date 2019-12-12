تعزيزات مرورية في الميادين والشوارع تزامنا مع سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عززت الإدارة العامة للمرور انتشارها بشوارع محافظتي القاهرة والجيزة لتسيير حركة السيارات تزامنا مع سقوط الأمطار، صباح الخميس. توجيهات سريعة أصدرها مساعد وزير الداخلية للمرور لمديري مرور القاهرة والجيزة بتطبيق خطة الانتشار السريع تنسيقا مع الجهات المعنية بالمحافظتين. وتشمل الخطة تعزيز الخدمات المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية لاسيما وقت الذروة الصباحية، والدفع بأوناش الإغاثة لرفع أي أعطال. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على غالبية أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

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