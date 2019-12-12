"علشان توصل بالسلامة".. 11 نصيحة للقيادة الآمنة في الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، صباح الخميس، سقوط أمطار غزيرة مع استمرار النشاط الملحوظ للرياح، وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بقواعد القيادة الآمنة.

وأعدت الإدارة العامة للمرور روشتة للقيادة الآمنة، تشمل عددًا من النصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية:

1- السير بسرعة منخفضة؛ نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيدًا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة؛ لضمان وضوح الرؤية.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك؛ حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل؛ حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

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5 - استعمال الأضواء غير المبهرة ليلاً أو نهارًا.

6- استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

7- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة؛ حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

8- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

9- عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

10 - عدم تخطي سيارة أخرى.

11- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.