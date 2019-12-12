مصر | عاجل.. إرشادات المرور لقائدي السيارات حال سقوط الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إرشادات المرور لقائدي السيارات حال سقوط الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذلك على النحو التالي:
1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.
3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.
4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.
5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.
8- زيادة الانتباة أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا لذويهم سالمين.