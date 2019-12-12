أخبار مصر | غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي للطريق الدائري بالسلام لسقوط لوحة إعلانية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب سقوط لوحة إعلانية، في غلق الطريق الدائري من السلام للمرج قبل النفق، وذلك على خلفية سقوط أمطار بشكل غزير، بالإضافة إلى هبوب الرياح.

هذا ويحاول رجال المرور رفع اللوحة عن نهر الطريق، لتسيير الحركة أمام حركة السيارات، لمنع التكدسات المرورية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أغلب الأﻧﺤﺎء، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺳﻴﻨﺎء وﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ أغلب الأﻧﺤﺎء، ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إلي اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

من المتوقع أيضا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الخميس على القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 18 إلى 19 درجة، وشمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26 درجة، وجنوب سيناء من 24 إلى 25 درجة.