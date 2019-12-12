أخبار مصر | عاجل.. عطل بالخط الأول لمترو الأنفاق بسبب الأمطار

وانتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.

وأكد المتحدث في بيان منذ قليل، أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طرة البلد، في الاتجاهين ومن محطة حلوان، إلى محطة طرة البلد في اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة، وأنه جارٍ إصلاح العطل.