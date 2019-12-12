أخبار مصر | عاجل.. عطل بالخط الأول لمترو الأنفاق بسبب الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عطل بالخط الأول لمترو الأنفاق بسبب الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، حدوث عطل نتيجة اهتزاز بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتقلب الأحوال الجوية.
وانتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.
وانتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارى العمل على إصلاح الشبكة الكهربائية.
وأكد المتحدث في بيان منذ قليل، أن حركة القطارات تعمل من محطة المرج الجديدة إلى محطة طرة البلد، في الاتجاهين ومن محطة حلوان، إلى محطة طرة البلد في اتجاه واحد اتجاه المرج الجديدة، وأنه جارٍ إصلاح العطل.