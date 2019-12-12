أخبار مصر | الجيزة تدفع بمعداتها لإزالة آثار الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تدفع بمعداتها لإزالة آثار الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، بإزالة سريعة لأي آثار للأمطار من الشوارع والاهتمام بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالدفع بمعداتها أعلى كوبري صفط اللبن مع بداية سقوط الأمطار لتلاشي أي تجمعات تتسبب في إعاقة الحركة المرورية كما تم نشر المعدات التي تمركزت مسبقاً بالمناطق الحيوية التى تم رصد تكرار تجمع المياه بها.

ويقوم محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والوقوف على مستوى الأداء حيث وجه بالدفع بماكينات شفط المياه المحمولة ودفعها بالعمالة اللازمة بالمناطق الحيوية والبؤر الساخنة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار مع الاهتمام بمناطق طريق مصر إسكندرية الصحراوي والطرق الموازية لنهر النيل والطرق التي بها مصارف وترع، مشيرًا إلى أن تقسيم المعدات على هذه المناطق يتم طبقا لرؤية رئيس الشركة أو الهيئة أو المركز أو الحي وبناء على الخبرات السابقة.

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالدفع بمعدات وسيارات شفط المياه للشوارع والطرق والمحاور الرئيسية والكباري، لسحب مياه الأمطار، لعدم إعاقتها للحركة المرورية.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات لتلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

